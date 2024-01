Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach, für das Wochenende 12.01.2024-14.01.2024

Andernach (ots)

Verkehrsunfallflucht: Andernach, Am Stadtgraben;

In der Zeit vom 12.01.2024, 11:05- 11:15 Uhr, wurde im Bereich des Anwesens 65 eine Unfallflucht begangen. Hierbei wurde das geparkte Fahrzeug beschädigt. Durch Zeugen konnte ein silbergrauer, vermutlich Ford Focus als Unfallverursacher beobachtet werden. Das silbergraue Fahrzeug fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Diebstahl von Absperrpoller: Wirtschaftsweg (Verlängerung Plaidter Straße) von Plaidt nach Kretz;

Im Zeitraum vom 11.01.24, 16:00 Uhr, bis 12.01.2024, 10:30 Uhr, wurden erneut die Absperrpoller entwendet, die dafür Sorge tragen, dass der Wirtschaftsweg nicht als normale Straße verwendet wird.

Taschendiebstahl: 56575 Weißenthurm, Hauptstraße;

Am 13.01.2024, gegen 13:55 Uhr, befand sich die 82- jährige Geschädigte in einem Discounter. Sie hatte ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Diese wurde im Anschluss aus dem Einkaufswagen entwendet. In diesem Zusammenhang fielen zwei weibliche Personen auf. Es handelte sich hierbei um eine schlanke und eine kräftige weibliche Person. Beide schwarz gekleidet und dunkle Haare. Eine Person trug eine schwarze gefütterte Jacke, an der eine Kapuze mit Fellbesatz.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die Angaben zu den o.g. Straftaten, Tätern oder die genutzten Fluchtmittel geben können, sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Die Rufnummer lautet 02632- 9210.

Verkehrsunfallflucht / Trunkenheitsfahrt: Andernach;

Am 12.01.2024, gegen 21:30 Uhr, bemerkten Zeugen einen Lieferwagen, der gegen ein geparktes Fahrzeug in der Hochstraße stieß. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem Unfallfahrer (einem 30- jährigen aus Weißenthurm) alkoholtypische Ausfallerscheinungen sowie Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 2 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Da der Fahrer während der Maßnahmen immer aggressiver wurde, und sich nicht beruhigen ließ, musste er vorübergehend in den pol. Gewahrsam verbracht werden. Das Fahrzeug wurde zur Aufenthaltsanschrift des Fahrers verbracht. Ca. zwei Stunden später wurde durch Zeugen der Lieferwagen im B erneut gemeldet. Das Fahrzeug wurde anschließend in Andernach, Am Stadtgraben, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der jetzige Fahrer (ein 40-jähriger aus Weißenthurm) ebenfalls alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Auch hier war ein Atemalkoholtest aufschlussreich und ergab einen Wert jenseits der 2 Promille. Auch diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Um weitere Fahrten zu verhindern, wurde der Schlüssel sichergestellt.

Widerstand; Mülheim-Kärlich:

Am 12.01.24, gegen 15:00 Uhr, wurde mitgeteilt, dass eine weibliche Person andere Personen beschimpft und beleidigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten klingelten diese zunächst bei der späteren 42- jährigen Beschuldigten. Diese beschimpfte die Beamten bereits durch die Gegensprechanlage. Als die Beschuldigte bei den Beamten stand versuchte diese die Beamten zu schlagen. Hierauf wurde die BS an den Händen fixiert und gefesselt. Hierbei leistete sie entsprechenden erheblichen Widerstand, indem sie u.a. einem Beamten in die Hand biss. Die Beschuldigte wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Bei dem Widersand wurden zwei Beamten verletzt waren aber weiterhin dienstfähig.

