Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf - Unfallflucht auf der B 260 zwischen Friedrichssegen und Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am Freitag, den 12.01.2024 kam es gegen 06:44 Uhr morgens zu einem Verkehrsunfall auf der Auffahrt der B 260 zur B 42 in Lahnstein. Ein LKW kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen den in der Fahrbahnmitte befindlichen gelben Leitschweller und schleuderte Teile davon gegen drei entgegenkommende PKW. Der bislang unbekannte LKW-Fahrer fuhr anschließend in Richtung Bad Ems davon. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein in Verbindung zu setzten.

