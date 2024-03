Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schwerer Verkehrsunfall auf der B66n - zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13.03.2024) ereignete sich gegen 04:50 Uhr auf der B66n, Ortsteil Voßheide, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Lage mit seinem Audi A4 die B66n in Fahrtrichtung Blomberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Seat Ibiza eines 43-jährigen Mannes aus Blomberg. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen die Leitplanken geschleudert und kamen ca. 200 Meter voneinander entfernt zum Stillstand. Der 43-Jährige wurde in seinem Seat eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 28-Jährige erlitt leichte, der 43-Jährige schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B66n für mehrere Stunden bis ca. 8:30 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell