POL-EN: Herdecke - Einbruch in Schule

Hattingen (ots) - Am Montag, den 02.10.2023, befährt gegen 21:00 Uhr ein 73-jähriger Hattinger mit einem Audi die Marxstraße in Fr. Sprockhövel. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt dabei drei geparkte Fahrzeuge. Bei der Kollision verletzt sich der Hattinger leicht. Er wird mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in ...

mehr