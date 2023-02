Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verbaler Streit eskaliert

Gera (ots)

Zwischen drei bislang unbekannten Tätern und zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren entwickelte sich gestern (16.02.23) gegen 19:00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Heinrichsstraße ein verbaler Streit. In dessen Verlauf beleidigten die unbekannten Täter die Mädchen, bevor sie die beiden Geschädigten traten und schubsten. Die beiden bleiben unverletzt. Nun ermittelt die Polizei in Gera (0365/ 829-0) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

