LPI-G: Hydrant beschädigt

Altenburg (ots) - Am unteren Wiesenhang versuchten am Mittwoch, den 15.02.2023, zwischen 08:00 Uhr und 16:45 Uhr Einbrecher in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierzu schlugen sie mit einer Axt ein Fenster ein und verursachten so Sachschaden. Das Eindringen in das Objekt misslang den Tätern. Nun ermittelt die Polizei. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Telefonnummer 03447/ 4710. (TL) Rückfragen bitte an: ...

