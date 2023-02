LPI-G: Notenbücher gestohlen

Gera (ots) - Gestern (15.02.23) gegen 14:20 Uhr hielt eine 38-Jährige mit ihrem Pkw Dacia auf der Straße am Sommerbad Ecke Straße des Friedens verkehrsbedingt an. Der nachfolgende Fahrer (33) eine Citroen bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Dacia auf. In Folge des Unfalls erlitt die 38-jährige Frau leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TL) ...

mehr