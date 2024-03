Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit Verletztem - Feuerwehrfahrzeug und PKW kollidieren.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (13.03.2024) gegen 08:40 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Abfahrt der BAB 2 (AS Ostwestfalen Lippe) auf die Ostwestfalenstraße (L712n) ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 55-jähriger Feuerwehrmann befuhr mit einem Tanklöschfahrzeug (MAN) unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Ostwestfalenstraße aus Fahrtrichtung Bielefeld kommend. Er beabsichtigte nach links auf die BAB 2 abzubiegen. Ein 48-jähriger Mann aus Bad Salzuflen befuhr zeitgleich mit seinem Skoda die Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Bielefeld. Er nahm das abbiegende Feuerwehrfahrzeug zu spät wahr, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der 48-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell