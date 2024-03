Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Serie an Autoaufbrüchen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./14.03.2024) kam es im Kreis Lippe zu einer Serie von Diebstählen aus Autos. Die Kriminalpolizei ermittelt in sieben Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten. In der Detmolder Innenstadt schlugen bislang unbekannte Täter an drei Fahrzeugen die Scheiben ein und entwendeten Wertgegenstände aus dem Inneren. In der Bergstraße wurde aus einem VW Transporter eine Akkupresse im Wert von 2.500 bis 3.000 Euro gestohlen. Aus einem Skoda Octavia in der Röntgenstraße erbeuteten die Diebe eine Geldbörse samt Inhalt. In der Sachsenstraße entwendeten sie aus einem Audi A6 Bargeld in Höhe von etwa 10 Euro. An einem weiteren Fahrzeug in derselben Straße blieb es beim Versuch, die Täter gelangten nicht ins Innere des Wagens. Auch in den Städten Horn-Bad Meinberg und Bad Salzuflen kam es zu Aufbrüchen von Kraftfahrzeugen. In Leopoldstal im Eichenweg schlugen Unbekannte die Scheibe eines Ford Fiesta ein. Das Diebesgut ist hier noch nicht bekannt. In einem Parkhaus in der Osterstraße in Bad Salzuflen entwendeten die Täter aus einem abgestellten Daimler-Chrysler ein Handbuch mit Fahrzeugschein. An einem weiteren Daimler-Chrysler C180 ebenfalls in der Osterstraße wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen, jedoch nichts aus dem Fahrzeug gestohlen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

Um sich vor Diebstählen aus dem Auto zu schützen, rät die Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Verschließen Sie Ihr Auto immer, auch bei kurzer Abwesenheit. - Parken Sie nach Möglichkeit in einer abschließbaren Garage oder an belebten und gut beleuchteten Straßen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell