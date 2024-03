LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Rudolstadt (ots) - Am 28.02.2024, zwischen 18.00 Uhr 18.15 Uhr, kam es nach Aussage eines Zeugen in Rudolstadt an einer Bushaltestelle Am Anger zu einer Körperverletzung. Hier wurde ein Jugendlicher von weiteren Jugendlichen mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Alle beteiligten Personen seien in etwa 17 Jahre alt. Weitere Angaben liegen dazu nicht vor. Der geschädigte junge Mann, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, ...

