POL-LIP: Kreis Lippe/Kreis Oldenburg/Kassel. Festnahmen und Durchsuchungen nach Raubüberfall auf Kurierfahrer in Augustdorf.

Nach dem Raubüberfall auf einen 43-jährigen Kurierfahrer im Industriegebiet in Augustdorf in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 2024 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5700438) konnten Ermittler der Polizei Lippe und der Polizei Oldenburg nun drei Tatverdächtige festnehmen.

Im Zuge der gemeinsamen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 der Polizei Lippe und der Polizei Oldenburg erfolgten am Mittwoch (13.03.2024) insgesamt acht Durchsuchungen in Oldenburg und Kassel - unter anderem an den Wohnorten der Tatverdächtigen. Dabei konnten drei Männer im Alter von 21, 24 und 28 Jahren festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen wurde diverses Beweismaterial sichergestellt. Zwei Männer wurden dem Haftrichter am Amtsgericht Detmold vorgeführt, der dritte Tatverdächtige wurde einem Haftrichter in Kassel vorgeführt. Gegen alle Drei ordneten die Haftrichter Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Lippe dauern an.

