Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Raubüberfall im Industriegebiet - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26.01.2024) wurde ein 43-jähriger Kurierfahrer im Industriegebiet (Imkerweg) Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 2:05 Uhr wurde der Fahrer von drei unbekannten Tätern, alle etwa 1,90 m groß und maskiert, überwältigt sowie gefesselt. Anschließend wurde eine unbekannte Menge an Gegenständen aus seinem Fahrzeug entwendet. Die dunkel gekleideten Täter setzten Pfefferspray ein. Mit ihrer Beute flüchteten sie in einem unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Täter oder dem Fluchtfahrzeug richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell