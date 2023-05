Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Randale am Busbahnhof

Wadern (ots)

Körperverletzung, Bedrohung, Ladendiebstahl, Hehlerei, Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie einfacher Diebstahl auf einer Baustelle, das sind die Tatvorwürfe, welche einer Personengruppe am Waderner Busbahnhof zur Last gelegt werden. Nachdem am heutigen Montag, 08.04.2023, um 14.30 Uhr eine Schlägerei mehrerer Personen am Busbahnhof gemeldet wurde, fuhren zwei Kommandos der Polizeiinspektion Nordsaarland, unterstützt von einer Streifenwagenbesatzung der Bereitschaftspolizei, den Innenstadtbereich von Wadern an. Vor Ort ermittelten die Beamten, dass ein 39-jähriger Mann aus Weiskirchen der Haupttäter der Körperverletzung war. Ein 20-jähriger Mann aus Wadern beging in diesem Zusammenhang eine Bedrohungshandlung. Zeugen informierten die einschreitenden Beamten, dass der 39-Jährige zwischen 11.00 und 12.00 Uhr in einem Waderner Geschäft Lautsprecherboxen entwendet hatte. Diese gestohlenen Boxen wurden im Anschluss bei Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellt. Gegen einen 20-jährigen Mann aus Wadern ergibt sich hierbei der Verdacht der Hehlerei, da er im Besitz einer der gestohlenen Boxen war. Im Zuge der weiteren Durchsuchungen wurde bei einem 45-jährigen aus dem Landkreis St. Wendel eine mitgeführte Tarnwaffe (als Scheckkarte getarnte Messerklinge) beschlagnahmt, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt. Schließlich fanden die Beamten in der Wohnung des 20-Jährigen noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln und eine vermutlich gestohlene Baustellenleuchte. Gegen die 4 beschriebenen Tatverdächtigen werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

