Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Führerscheinlos und alkoholisiert Kontrolle über Auto verloren.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (24.01.2024) gegen 7 Uhr verlor ein 23-jähriger Lagenser ohne Führerschein und alkoholisiert die Kontrolle über seinen VW Golf. Die Fahrt endete auf einem Feld an der Kreuzung Schötmarsche Straße/Iggenhausen Weg. Der alkoholisierte Fahrer blieb unverletzt, zeigte sich aber bei der Ankunft der Polizei aggressiv. Er gab falsche Personalien an, vermutlich um über seine fehlende Fahrerlaubnis hinwegzutäuschen. Blutproben wurden entnommen und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 250 Euro.

