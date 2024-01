Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Randalierende verursachen Sachschaden an Berufskolleg.

Lippe (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (24.01.2024) gegen 3 Uhr verursachten Randalierende hohen Sachschaden an einem Berufskolleg in der Saganer Straße. Sie schlugen mehrere Scheiben eines Unterrichtsraumes ein und warfen eine übelriechende Substanz in den Raum, welche den Feueralarm auslöste. Die Feuerwehr lüftete den Raum. Hinweise auf den oder die Täter richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090.

