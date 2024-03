Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Brand in Grundschule

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr meldete eine Reinigungskraft über Notruf der Feuerwehr einen Brand in einem Klassenzimmer in der Grundschule Werl-Aspe. Der Brand selber wurde durch die Wehrleute gelöscht. Bei der polizeilichen Aufnahme des Brandortes wurde festgestellt, dass der Brand offenbar vorsätzlich gelegt worden war. Nach ersten Ermittlungen hatten sich der / die Täter durch eine Tür Zutritt zum Schulgebäude verschafft und den Brand gelegt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Person im Bereich der Grundschule beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

