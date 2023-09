Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall auf der BAB 620

Völklingen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr war ein 29-jähriger aus Völklingen mit seinem Pkw auf der BAB 620 von Saarlouis kommend in Richtung Saarbrücken unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Völklingen Ost auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit dem Zaun eines Baumarktes kollidierte. Wie die von Verkehrsteilnehmern alarmierte Polizei Völklingen feststellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,85. Zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain an. Dem 29-jährigen, der durch den Unfall nicht verletzt wurde, wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug des Unfallfahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

