Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Einbruch in Geschäft

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.20 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass soeben zwei maskierte Personen an einem Schreibwarengeschäft an der Bielefelder Straße im Ortsteil Heidenoldendorf eine Scheibe eingeschlagen hätten und versuchten, in das Geschäft einzusteigen. Bei dem Versuch, durch die entstandene Öffnung ins Innere des Geschäfts einzudringen, lösten sie jedoch den Alarm aus und flohen ohne Beute vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Zur Beschreibung der Täter kann bislang nur gesagt werden, dass es sich offenbar um zwei männliche Personen handelte, die schwarz gekleidet waren und während der Tatausführung Sturmasken trugen. Zeugen, die die Tat oder in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell