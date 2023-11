Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Verfolgungsfahrt Zeugen gesucht

Brakel, 17.11.2023 (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Verfolgungsfahrt sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, am 17.11.2023, gegen 14:40 Uhr , im Bereich der B252/ in Höhe "Am Dalsterweg" aus Fahrtrichtung Warburg kommend, reagierte der Fahrzeugführer eines roten Audi A 4 ( Kombi) nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei. Der Fahrzeugführer fuhr weiter auf die L 953 in Richtung Hampenhausen und dann weiter auf die K 43. Im weiteren Verlauf wechselte der Fahrer dann auf die K40 in Richtung Rheder. Das Fahrzeug fuhr zwischenzeitlich mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Im Bereich der Ortschaft Rheder brach der Sichtkontakt für die Polizeikräfte zu dem Fahrzeug ab. Das Fahrzeug war mit einer männlichen Person besetzt. Bei dem Audi A 4 Kombi handelte es sich um ein Modell älteren Baujahres. Im Frontbereich des Fahrzeuges war eine auffällige blumenähnliche Verzierung ersichtlich. Das hintere Kennzeichen war augenscheinlich überklebt oder aber auch übermalt worden, um die Buchstabenkombination zu verfälschen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter sucht nun Zeugen, welche die Verfolgungsfahrt beobachtet haben.. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /lud

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell