Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken im abgestellten Fahrzeug angetroffen

Beverungen, 17.11.2023 (ots)

Bei Ermittlungen nach einem leichten Unfall im Bereich des Lidl Parkplatzes in Beverungen sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter weitere Zeugen. Dieser ereignete sich am Freitag den 17.11.2023 zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wurde eine 36 jährige Fahrzeugführerin in ihrem geparkten Pkw auf dem Lidl Parkplatz angetroffen. Die Fahrerin lag schlafend im Auto.Der Pkw berührte im Frontbereich einen dort abgestellten Container und wies leichte Beschädigungen in diesem Bereich auf. Die Fahrzeugführerin stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sie wurde dem Krankenhaus zugeführt. Zu dem wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat eventuell den Unfall beobachtet und kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /lud

