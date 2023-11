Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Höxter

Bild-Infos

Download

Höxter (ots)

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Höxteraner Innenstadt kam es am Mittwoch, 15. November, gegen 17.50 Uhr zu einem Brand. Das Feuer in dem Gebäude in der Westerbachstraße war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. Zu der Zeit befanden sich insgesamt zehn Personen in dem Gebäude. Neun Personen konnten es selbständig verlassen. Ein Mann wurde durch die Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter vom Dach des Hauses evakuiert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person und ein Feuerwehrmann erlitten leichte Verletzungen.

An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Das Gebäude ist nach den Löscharbeiten unbewohnbar und wurde beschlagnahmt. Während der Löscharbeiten waren die angrenzenden Straßen für den Verkehr bis 21.30 Uhr gesperrt.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 der Polizei Höxter haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Gebäude kann allerdings wegen bestehender Einsturzgefahr derzeit nicht betreten werden. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell