POL-HX: Lkw-Bergung sorgt für Vollsperrung der B64

Warburg (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell zu verschiedenen Einbrüchen in Firmen in Warburg und bittet um Hinweise. Zunächst drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 4. bis 5. November, unbekannte Täter in eine Firma in der Werkstraße in Warburg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und konnten einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Der angerichtete Schaden ist allerdings ...

mehr