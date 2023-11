Polizei Hamburg

POL-HH: 231109-3. Vorläufige Festnahme nach versuchtem schwerem Raub - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.11.2023, 17:42 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße

Montagabend überfielen zwei Männer einen Goldhändler in Billstedt. Der Überfallene konnte dies mit Hilfe eines mutigen Zeugen vereiteln.

Den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernates der Region Mitte II (LKA 164) zufolge verließ der 46-jähriger Goldhändler ein Juweliergeschäft in der Möllner Landstraße, als er unvermittelt von zwei Männern angegangen wurde. Ein Täter schlug den Mann nieder, der andere entriss ihm seinen Rucksack, in dem sich Goldschmuck und Bargeld befand. Die im Anschluss flüchtenden Räuber wurden durch den Geschädigten bis zum Parkplatz Geesthang verfolgt. Ein Zeuge eilte hier dem Goldhändler zu Hilfe und konnte einen der Flüchtenden ergreifen und festhalten. Nachdem sich der Räuber wieder losgerissen und sein Komplize die Beute fallen gelassen hatte, konnten sie mit einem Pkw in unbekannte Richtung flüchten. Ein weiterer auf die Situation aufmerksam gewordener Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Fluchtwagens und übermittelte es der Polizei.

Der Goldhändler wurde bei dem Überfall leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht.

Erste Ermittlungen führten die Polizei schnell auf die Spur eines 29-Jährigen Deutschen. Einsatzkräfte trafen ihn zeitnah an seiner Wohnanschrift in Hamburg-Neugraben-Fischbek an und nahmen ihn vorläufig fest und er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Auch sein Pkw - der mutmaßliche Fluchtwagen - wurde beschlagnahmt.

Im Fokus der Ermittler stehen nun die Ermittlung der Tathintergründe sowie die Identifizierung des zweiten Tatverdächtigen. Er wird als südländisch, circa 185 cm groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben.

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell