POL-OH: Dieseldiebstahl - Einbruch in Baucontainer - Einbrüche in Wohnhäuser - Sachbeschädigung in Toilettenanlage - Schmierereien in Großenlüder

Dieseldiebstahl

Künzell. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag (14.04.) aus einem Sattelzug circa 220 Liter Diesel. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf dem Autobahnparkplatz "Röther Tannen" an der A 7. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baucontainer

Fulda. Im Justus-Schneider-Weg verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagnacht (12.04.) und Sonntagmittag (14.04.) gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer. Sie durchsuchten das Innere und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Einbrüche in Wohnhäuser

Fulda. Über die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße gelangten Unbekannte zwischen Freitagmittag (12.04.) und Samstagmorgen (13.04.) ins Innere. Dort hebelten sie die Eingangstür einer Wohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Diebesgut im Wert von rund 2.500 Euro - darunter unter anderem Schmuck - flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Neuhof. Auf der Rückseite eines Zweifamilienwohnhauses in der Straße "Auf der Tischen" hebelten Unbekannte zwischen Samstagabend (13.04.) und Sonntagmorgen (14.04.) gewaltsam ein Fenster auf. Mit einer noch unbekannten Menge Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Kalbach. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Haselweg" in Mittelkalbach war am Freitag (12.04.), gegen 15.30 Uhr, Ziel Unbekannter. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes versuchten die Langfinger eine Nebeneingangstür einer Garage aufzubrechen. Derzeitigen Erkenntnissen nach hielt die Tür den Aufbruchsversuchen stand, weshalb die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 Euro.

Fulda. Über ein Fenster im Obergeschoss gelang es Unbekannten am Freitag (12.04.), zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr, in ein Wohngebäude in der Bronnzeller Straße einzubrechen. Mit einer unbekannten Menge an Bargeld flüchteten sie in nicht bekannte Richtung.



Sachbeschädigung in Toilettenanlage

Hünfeld. Rund 100 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte am Freitag (12.04.), gegen 17.55 Uhr, in einer öffentlichen Toilette in der Lindenstraße, indem sie derzeitigen Erkenntnissen nach eine dortige Toilettenpapierrolle in Brand setzten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Schmierereien in Großenlüder

Großenlüder. Zwischen Freitag (29.03.) und Freitag (12.04.) beschmierten Unbekannte den Mast eines Storchennestes mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auch ein rund 20 Meter entfernter Tisch wurde besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zwischen Donnerstagabend (11.04.) und Freitagmorgen (12.04.) wurden ebenfalls die neuen öffentlichen Toilettenanlagen des Rathauses in der St.-Georg-Straße beschmiert. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen klären.

Container aufgebrochen

Neuhof. Zwischen Freitagabend (12.04.) und Samstagnachmittag (13.04.) wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, einen Aufenthaltscontainer an einer Baustelle nahe der Bahnstrecke/dem dortigen Radweg in Tiefengruben aufzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

