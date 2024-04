Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Montag (15.04.), gegen 6 Uhr, wollte ein Audi-Fahrer aus Bebra nach aktuellem Kenntnisstand in der Ernst-Abbe-Straße rückwärts in eine parallel zur Fahrbahn befindliche Parklücke einparken. Ein Golf-Fahrer aus Rotenburg fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem Audi. Nach momentanen Informationen war für den VW-Fahrer jedoch nicht ersichtlich, dass der Audi plötzlich die Fahrtrichtung änderte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der Rotenburger deshalb auch rückwärts und kollidierte mit einem mittlerweile hinter ihm stehenden Seat aus Bebra. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (14.04.), in der Zeit von 13:10 Uhr bis 14:45 Uhr, parkte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld einen schwarzen BMW X1 mit Karlsruher Kennzeichen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Wacholderweg Höhe der Hausnummer 23 im Stadtteil Johannesberg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

