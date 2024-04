Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autos zerkratzt - Leerstehendes Gebäude gewaltsam betreten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Autos zerkratzt

Bebra. Am Freitagabend (12.04.), zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen schwarzen VW Touareg sowie einen schwarzen Audi S7 auf einem Parkplatz in der Otto-Kraffke-Straße. An beiden Autos entstand Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Leerstehendes Gebäude gewaltsam betreten

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gewaltsamen Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Straße "Vogelgesang". Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wurde am Sonntag (14.04.) festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

