POL-OH: B 278 - Leichtverletzter Kradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Fulda (ots) - Am Sonntag, 14.04.2024, kam es um 03:00 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Höhe Kaiserwiesen zur Kollision zweier Pkw. Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Fulda Nord unterwegs. Der vorausfahrende 18-jährige Fahrer eines VW Polo war durch die Beschilderung des dortigen Baustellenbereiches offenbar so verwirrt, dass er auf der falschen Spur fuhr. Als er dies bemerkte, lenkte er nach rechts, um auf die richtige Fahrspur zu gelangen. Dabei stieß der Polo ...

mehr