Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletzter Kradfahrer

Ebersburg (ots)

Am Freitag, 12.04.2024, verletzte sich ein 17-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 279 in Ebersburg-Thalau. Der Jugendliche war um 07:25 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von Döllbach kommend in Richtung Thalau unterwegs. Aufgrund blendender Sonne und eines beschlagenden Visiers kam er mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahbahn ab und stürzte auf das Gelände einer Tankstelle am Ortseingang von Thalau. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

