Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Sachschaden im Bereich Niederaula und Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Niederaula - Am 11.04.24, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Niederaulaer mit seinem Traktor die Straße am Hungerberg in Richtung Hauptstraße/B62. An dem Traktor befand sich an der Front eine Schaufel, welche nach oben gestellt war. Bevor er nach rechts in die Hauptstraße einbog, hielt er kurz vor der Haltelinie an. Allerdings ragte die Schaufel ca. 1 Meter in die Hauptstraße. Ein 57-jähriger aus Geisa befuhr mit seinem Lkw mit Anhänger die Hauptstraße entlang und an der Einmündung Am Hungerberg vorbei. Dabei streifte er mit seinem Lkw und Anhänger die Schaufel des Niederaulaer. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Bad Hersfeld - Am 12.04.24, gegen 21.00 Uhr, befuhr eine 55-jährige aus Ludwigsau mit ihrem Pkw die B 27 aus Richtung Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 28-jähriger Hersfelder fuhr mit seinem Pkw auf der B 27 in entgegengesetzter Richtung. Der Hersfelder wollte an der Einmündung zur Carl-Benz-Straße nach links einbiegen. Die Einmündung ist durch Lichtzeichenanlage geregelt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Beteiligten gaben an, dass sie nicht bei Rot zeigender Ampel in den Einmündungsbereich gefahren sind. Die Ermittlungen dauern an.

