POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden im Bereich der Polizeistation Hünfeld - Zeugenaufruf

Fulda (ots) - Hofbieber. Am frühen Samstagmorgen (13.04.) kam es gegen 01.40 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Am Sand in Elters. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden der 59-jährige Hauseigentümer und seine 67-jährige Ehefrau durch das Bellen des Hundes in der Nacht geweckt. Schnell konnte der Bewohner feststellen, was die Ursache für das ...

mehr