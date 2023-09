POL-HAM: Ladendieb nach Parfümdiebstahl gesucht

Hamm-Herringen (ots) - In einem Discounter an der Dortmunder Straße stahl eine bislang unbekannte Frau am Mittwoch, 27. September, gegen 10.50 Uhr, die Geldbörse einer 71-jährigen Hammerin - zuvor lenkte sie die Frau aus Hamm unter einem Vorwand ab. Während die Hammerin die Waren durchstöberte, näherte sich die unbekannte Diebin und verstrickte sie in ein Gespräch. Anschließend nahm die Unbekannte ein ausliegendes ...

mehr