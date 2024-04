Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

1. Verkehrsunfallflucht- 500 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Ein 43-Jähriger Mann aus Bad Salzschlirf parkte am Freitag (12.04.) in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr, seinen blauen PKW Tesla 3er Model, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Kaiserwiesen etwa in Höhe des Lebensmittelmarktes tegut. Als der Fahrer zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich des Stoßfängers am Heck fest. Die oder der unbekannte/-er Verursacherin/Verursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken den PKW des 43-Jährigen. Anschließend entfernte sich die oder der Unbekannte/-er von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/-er nachzukommen. An dem PKW Tesla entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105 0 zu melden.

2. Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen - 11.000 Euro Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (12.04.) gegen 20.05 Uhr in Fulda in der Künzeller Straaße in Höhe des dortigen Zentralfriedhofes ereignet hat. Ein 58-jähriger Mann aus Petersberg befuhr mit seinem PKW Ford Mondeo die Künzeller Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung Künzell. Hinter ihm fuhr ein 20-jähriger junger Mann aus Fulda mit seinem PKW VW Sharan und ein 27-jähriger Mann, ebenfalls aus Fulda, mit seinem PKW Opel Insignia. Als der 58-Jährige seinen PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, der 20-Jährige mit seinem VW Sharan rechtzeitig zum Stehen kam, bemerkte der 27-jährige Opelfahrer dies zu spät und fuhr auf den VW Sharan auf, der daraufhin gegen den Ford Mondeo geschoben wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

