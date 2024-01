Polizei Köln

POL-K: 240108-2-K Zeugenaufruf nach Schussabgabe auf Kleinwagen (Citroen) - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln fahndet nach einem Tatverdächtigen, der am Sonntagabend (7. Januar) auf den Wagen eines 38 Jahre alten Kölners in Köln-Bilderstöckchen geschossen haben soll. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 38-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem blauen Citroen auf der Longericher Straße unterwegs gewesen sein, als er in Höhe der Robert-Perthel-Straße einen lauten Knall wahrgenommen haben will. Einige hundert Meter weiter hatte der unverletzte Fahrer das Einschussloch in der Autotür entdeckt und die Polizei verständigt. Die Hintergründe des Schusses sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem mutmaßlichen Schützen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/iv)

