POL-K: 240108-K/LEV: Polizeiseelsorger Rainer Dürscheid wird in den Ruhestand verabschiedet

Köln (ots) - Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 26. Dezember 2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5679922) Inzwischen liegt ein europäischer Haftbefehl gegen den am 24. Dezember in Wesel in Gewahrsam genommenen Mann vor. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln ist das Auslieferungsverfahren anhängig. Das Amtsgericht Köln hat daraufhin eine ...

