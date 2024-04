Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Einfamilienhauses in Hofbieber - Hund schlägt Alarm

Fulda (ots)

Hofbieber. Am frühen Samstagmorgen (13.04.) kam es gegen 01.40 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Am Sand in Elters. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden der 59-jährige Hauseigentümer und seine 67-jährige Ehefrau durch das Bellen des Hundes in der Nacht geweckt. Schnell konnte der Bewohner feststellen, was die Ursache für das Tätigwerden des Vierbeiners war. Ein Brand in der Küche im Basement. Umgehend wurden die Rettungskräfte informiert. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hofbieber und Kleinsassen vor Ort eintrafen, hatte das Feuer bereits über die Außenfassade auf den Dachstuhl übergegriffen, so dass das Einfamilienhaus in Vollbrand stand. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Durch das Brandgeschehen erlitt der Hauseigentümer eine leichte Rauchgasintoxikation. Seine Ehefrau und ein 31-jähriger Mitbewohner blieben unverletzt. Die Bewohner konnten vorübergehend bei Nachbarn untergebracht werden. Die (Nach-) Löscharbeiten konnten durch die 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 05.45 Uhr abgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda. In diesem Zusammenhang wurde der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell