Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: LKW-Unfall auf Bundesstraße 41

Niederhambach (ots)

Am 27.03.2024 gegen 02:00 Uhr kam es auf der B41, zwischen den Einmündungen Niederhambach und Elchweiler, zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines LKW mit Anhänger, welcher mit Eisenspänen beladen war. Der 41-jährige Fahrzeugführer befuhr die B41 von Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. Vermutlich aufgrund eines Defekts am Fahrzeug verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er zunächst mit der Leitplanke kollidierte, diese durchbrach und letztendlich seitlich zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer konnte mit Hilfe eines Ersthelfers aus der Kabine seines LKWs befreit werden. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zwecks Bergung des Fahrzeuggespanns wurde die B41 für mehrere Stunden vollgesperrt, eine Umleitung über die Ortslagen Elchweiler und Niederhambach wurde eingerichtet. Im Einsatz befanden sich ein Rettungswagen, die Feuerwehren Birkenfeld, Nieder-/Oberhambach und Sonnenberg sowie eine Streife der Polizei Birkenfeld. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

