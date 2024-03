POL-PDTR: Pkw auf Wasgau-Parkplatz beschädigt

Schweich (ots) - Am Dienstag, dem 26.03.2024 gegen 16.00 Uhr wurde in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Schweich, in der Nähe des Schwimmbads, ein silberner Mercedes-Benz Sprinter durch einen flüchtigen Fahrradfahrer beschädigt. Laut Zeugenangaben soll der Fahrradfahrer vor dem Baustellenfahrzeug angehalten haben und seinen Unmut über die Baustelle geäußert haben. Anschließend kehrt er zu dem Fahrzeug zurück und ...

