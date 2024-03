Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Nahe Schwimmbad Schweich

Schweich (ots)

Am Dienstag, dem 26.03.2024 gegen 16.00 Uhr wurde in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Schweich, in der Nähe des Schwimmbads, ein silberner Mercedes-Benz Sprinter durch einen flüchtigen Fahrradfahrer beschädigt. Laut Zeugenangaben soll der Fahrradfahrer vor dem Baustellenfahrzeug angehalten haben und seinen Unmut über die Baustelle geäußert haben. Anschließend kehrt er zu dem Fahrzeug zurück und verursachte auf Grund zu geringem, seitlichen Sicherheitsabstand erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um eine männliche Person im Alter von ca. 60-65 Jahren handeln. Weiter wird sie beschrieben mit einer Halbglatze, Brillenträger, schlank und ca. 1,80 m groß. Der Tatverdächtige flüchtete mit einem anthrazitfarbenen E-Bike, dass mit ebenfalls anthrazitfarbenem Gepäckträger und Gepäcktaschen ausgestattet gewesen ist. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pischweich

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell