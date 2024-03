POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg Am Cityparkplatz

Birkenfeld (ots) - Am Freitag, 22.03.2024, in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 11:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem Rofu in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW beschädigte beim Ausparken den neben ihm stehenden PKW des Geschädigten. Aufgrund des nur leichten Schadens am PKW des Geschädigten ist nicht ausgeschlossen, dass der/die Fahrer/in die Beschädigung nicht bemerkte. Bei Hinweisen wenden Sie ...

mehr