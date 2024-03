Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Vandalismus gesucht

Schweich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 23.03.2024 kam es zwischen 21:30 Uhr und 09:30 Uhr auf dem Parkplatz des Erlebnisbades Schweich zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Transporter. An dem Fahrzeug wurde durch bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichen abgerissen sowie das Fahrzeuglogo beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

