Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tankbetrug in Worbis verhindert

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, den 23.03.2024 gegen 11:10 Uhr fuhr ein mit zwei Männern besetzter Pkw Ford Focus ohne Kennzeichen an die Zapfsäulen einer Tankstelle in Worbis heran. Danach stieg ein Mann mit Sonnenbrille und Maske aus dem Pkw aus und fing an, das Auto zu betanken. Zwei Polizeibeamten, die zu diesem Zeitpunkt zufällig privat an der Tankstelle waren, kam dieses Verhalten äußerst verdächtig vor. Sie sprachen die beiden 28 und 29 Jahre alten Männer an und verhinderten in der weiteren Folge, dass die Männer das Tankstellengelände wie eigentlich geplant ohne zu Bezahlen verlassen konnten. Immerhin hatten sie für rund 60,00 EUR getankt. Die inzwischen informierten Kollegen der Polizeiinspektion Eichsfeld übernahmen dann die weitere Bearbeitung. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren wegen des versuchten Betruges.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell