Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Diebe stehlen Kupferkabel von Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (15.03.2024) Kupferkabel im Wert von mehreren 10.000 Euro von einer Baustelle an der Straße Am Wallgraben gestohlen. Die Diebe schoben zwischen 15.00 Uhr und 05.00 Uhr mutmaßlich Bauzäune auf die Seite und gelangten so auf das Baustellengelände. Dort isolierten sie das etwa zehn Zentimeter dicke Kabel ab und transportierten es mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

