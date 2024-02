POL-OH: Autofahrerin nach Alleinunfall auf BAB A66 zwischen Schüchtern-Nord und Flieden leicht verletzt

Fulda (ots) - Fulda. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag (11.02.) gegen 05 Uhr in Fulda in der Niesiger Straße in Höhe Hausnr. 39. Ein 23-jähriger junger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Pkw Skoda die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. In Höhe der Hausnr. 39 kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in das ...

mehr