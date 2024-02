Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Samstag (10.02.) kam es gegen 18:30 Uhr im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 3145 zwischen Willingshausen und Fischbach in einer Kurve zur Kollision der Außenspiegel von einem grauen Pkw Mazda und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der noch unbekannte Fahrzeugführer in Willingen vom Unfallort. Am Pkw Mazda entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise zum unbekannten Unfallbeteiligten bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

