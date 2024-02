Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Fulda vom 09.02.2024

Fulda (ots)

Am Freitag (09.02.) befuhren gegen 12.20 Uhr drei Fahrzeuge die Kreuzbergstraße in Fahrtrichtung Künzeller Straße. Ein 31-jähriger Fuldaer musste seinen Ford verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 19-jährige Opel Fahrerin erkannte dies rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein 42-jähriger Neuhofer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierbei wurde die 19-jährige leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Es entstand Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Eine 20-jährige Petersbergerin befuhr am Freitag (09.02.) um 08.15 Uhr die Straße am Rabenstein und wollte nach links in die Leipziger Straße einbiegen. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt einer 28-jährigen Fuldaerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An dem Ford und dem Mini entstand Sachschaden von mindestens 6500 Euro. Zum Glück wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

