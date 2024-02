Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Fulda (ots)

Fulda. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag (11.02.) gegen 05 Uhr in Fulda in der Niesiger Straße in Höhe Hausnr. 39. Ein 23-jähriger junger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Pkw Skoda die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. In Höhe der Hausnr. 39 kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in das Heck eines dort geparkten Pkw BMW, der wiederum auf den vor ihm befindlichen Pkw Volvo geschoben wurde. Glücklicherweise blieb der 23-Jährige unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da bei dem 23-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Ermittlungen ergaben zudem, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gersfeld. Am Sonntag (11.02.) ereignete sich gegen 11:35 Uhr auf der B279 im Einmündungsbereich zum Abzweig Maiersbach ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger aus der Gemeinde Dipperz war mit seinem Pkw VW von Maiersbach kommend in Fahrtrichtung Gersfeld (B 279) unterwegs. Ein 53-jähriger aus Unterweißenbrunn, ebenfalls VW-Fahrer, fuhr von Gersfeld in Fahrtrichtung Fulda. An der Einmündung zur B 279 missachtete der 74-Jährige das Stopp-Schild und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell