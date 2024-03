Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Lieferwagens ist am Donnerstagmorgen (14.03.2024) in der Reinsburgstraße mit dem BMW einer 28-Jährigen zusammengestoßen und im Anschluss davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die 28-Jährige fuhr gegen 07.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 150 rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße, wo sie mit einem in stadteinwärtiger Richtung fahrendenden grauen Lieferwagen zusammenstieß. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr daraufhin davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

