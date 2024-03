Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (12.03.2024) einen 24-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidung im Wert von rund 210 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Mann betrat gegen 16.15 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er mehrere Kleidungsstücke aus der Auslage mit in eine Umkleide genommen, diese dort in seinen Rucksack gesteckt und die Umkleide wieder verlassen haben. Der 49-jährige Ladendetektiv wurde darauf aufmerksam und verständigte einen 41-jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Dieser verfolgte den Tatverdächtigen und hielt ihn fest, wogegen er sich heftig gewehrt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest. Der 24 Jahre alte moldauische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (13.03.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

