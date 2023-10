Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 15-Jähriger mit harten Drogen erwischt

Speyer (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag um kurz vor 1 Uhr meldeten Zeugen der Polizei zwei verdächtige Personen in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Die Beamten trafen einen 15-Jährigen und einen 22-Jährigen in der Bank an, führten eine Personenkontrolle durch und durchsuchten hierbei die Bauchtasche des 15-Jährigen. In dieser fanden sie 0,47 Gramm Cannabisgemisch sowie insgesamt 18 Tabletten (ca. 2,2 Gramm), die in einem Schnelltest positiv auf Kokain reagierten. Sie beschlagnahmten die Drogen und überstellten den 15-Jährigen an seine Eltern. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

