LPI-G: Vandalismus an Stadtkirche

Gera (ots) - Gera: Gewaltsam drangen die Täter zwischen dem 05.12.2023 und dem 06.12.2023 in ein Dentallabor in der Arminiusstraße ein und versursachten dabei diversen Sachschaden. Die Einbrecher durchsuchten schließlich die Räumlichkeiten des Labors und stahlen u.a. diverse Prothesen. Die Kripo in Gera ermittelt zum Einbruchsgeschehen (Bezugsnummer 0318275/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

